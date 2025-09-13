Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Estado del tiempo

La jornada de hoy en Neuquén nos presenta un clima variable. En la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con intervalos de sol. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.9°C. Se espera viento leve con velocidad promedio de 13 km/h, ofreciendo una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde, las nubes persistirán pero con posibilidades de aperturas ocasionales. La máxima temperatura alcanzará los 17°C, brindando condiciones agradables para actividades al aire libre. El viento seguirá moderado, alcanzando los 27 km/h, por lo que se sugiere mantenerse precavido al hacer actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 8:47 y se pondrá a las 18:16. Estas horas son ideales para planificar actividades de observación o simplemente disfrutar del hermoso atardecer de Neuquén.