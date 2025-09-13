Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

sábado, 13 de septiembre de 2025, 06:04

La jornada de hoy en Neuquén nos presenta un clima variable. En la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con intervalos de sol. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.9°C. Se espera viento leve con velocidad promedio de 13 km/h, ofreciendo una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde, las nubes persistirán pero con posibilidades de aperturas ocasionales. La máxima temperatura alcanzará los 17°C, brindando condiciones agradables para actividades al aire libre. El viento seguirá moderado, alcanzando los 27 km/h, por lo que se sugiere mantenerse precavido al hacer actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 8:47 y se pondrá a las 18:16. Estas horas son ideales para planificar actividades de observación o simplemente disfrutar del hermoso atardecer de Neuquén.