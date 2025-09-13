Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima y Tiempo

El clima de esta mañana en Río Negro presentará algunas nubes, con temperaturas frescas que irán incrementándose a lo largo del día. La mínima será de 6.8°C, por lo que se recomienda vestirse en capas si planeas salir temprano. La humedad rondará el 82%, mientras que los vientos soplarán desde el este a una velocidad de alrededor de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo nubosas, con una temperatura máxima que llegará a los 17.1°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando los 27 km/h. Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, llevando una sensación más fresca al final del día.

Es importante tener en cuenta la previsión del tiempo si planeas actividades al aire libre.