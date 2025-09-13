Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Santa Fe, se espera que el clima sea principalmente nuboso con temperaturas que oscilen entre los 7.9°C como mínimo y 18.5°C como máximo. La humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 85%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, el clima continuará siendo nuboso, pero con una ligera disminución en la temperatura hasta cerca de los 15°C. Los vientos seguirán predominando desde el este, manteniendo una velocidad constante, lo que hará que la sensación térmica pueda ser un poco más fresca. Se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir por la noche.

Recuerde mantener su paraguas a mano, ya que aunque la probabilidad de precipitación es baja, la nubosidad persistente podría contribuir a formaciones ocasionales de llovizna.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:28 y se ocultará a las 18:06. Durante el día, la luz natural será su acompañante perfecto para disfrutar de cualquier actividad al aire libre.