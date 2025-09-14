Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 14 de septiembre de 2025, 06:01

Hoy en Catamarca, el clima será predominantemente parcialmente nuboso. En el transcurso de la mañana, las temperaturas rondarán entre los 6.4°C y los 23.7°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. No se esperan precipitaciones, con un viento soplando a una velocidad media de 10 km/h. La humedad en el ambiente será de alrededor del 64%.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025. La salida del sol está prevista para las 08:12 y la puesta será alrededor de las 18:33.