Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima actual
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 14 de septiembre de 2025, 06:00

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, con una suave brisa que alcanzará velocidades de hasta 8 km/h, asegurando un inicio de día tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde y llegue la noche, las temperaturas subirán hasta los 16°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, con vientos que podrían llegar hasta los 12 km/h, ayudando a mantener el ambiente fresco. Este patrón de clima es ideal para actividades al aire libre, siempre que se tome en cuenta la necesidad de llevar una chaqueta ligera debido a las brisas constantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

El amanecer en Ciudad de Buenos Aires será a las 07:57, brindando una iluminación suave para comenzar el día. El atardecer se producirá a las 17:50, permitiendo disfrutar de un día completo de actividades antes de la llegada de la noche.