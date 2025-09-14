Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima actual

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, con una suave brisa que alcanzará velocidades de hasta 8 km/h, asegurando un inicio de día tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde y llegue la noche, las temperaturas subirán hasta los 16°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, con vientos que podrían llegar hasta los 12 km/h, ayudando a mantener el ambiente fresco. Este patrón de clima es ideal para actividades al aire libre, siempre que se tome en cuenta la necesidad de llevar una chaqueta ligera debido a las brisas constantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

El amanecer en Ciudad de Buenos Aires será a las 07:57, brindando una iluminación suave para comenzar el día. El atardecer se producirá a las 17:50, permitiendo disfrutar de un día completo de actividades antes de la llegada de la noche.