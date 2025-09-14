Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Tiempo y Clima

Clima para la mañana

En el clima de Formosa durante la mañana se prevén condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que se experimentará una humedad elevada de alrededor del 96%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h, por lo que se espera una brisa ligera para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Al avanzar hacia la tarde y noche, el clima en Formosa mantendrá su parcial nubosidad. Las temperaturas subirán hasta alcanzar los 20.5°C como máximo. La humedad se mantendrá presente en un 96%, lo que podría incrementar la sensación de humedad. Además, los vientos se intensificarán ligeramente con una velocidad máxima de hasta 17 km/h. Si bien no se esperan precipitaciones, la brisa podrá traer consigo un frescor a medida que la noche avanza.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

Observaciones astronómicas: Hoy el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08. Por otro lado, la salida de la luna está programada para las 17:29 con su puesta a las 07:02, completando así el ciclo lunar en su fase menguante.