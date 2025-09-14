Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025
Clima para la mañana
En el clima de Formosa durante la mañana se prevén condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que se experimentará una humedad elevada de alrededor del 96%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h, por lo que se espera una brisa ligera para comenzar el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Al avanzar hacia la tarde y noche, el clima en Formosa mantendrá su parcial nubosidad. Las temperaturas subirán hasta alcanzar los 20.5°C como máximo. La humedad se mantendrá presente en un 96%, lo que podría incrementar la sensación de humedad. Además, los vientos se intensificarán ligeramente con una velocidad máxima de hasta 17 km/h. Si bien no se esperan precipitaciones, la brisa podrá traer consigo un frescor a medida que la noche avanza.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025
Observaciones astronómicas: Hoy el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08. Por otro lado, la salida de la luna está programada para las 17:29 con su puesta a las 07:02, completando así el ciclo lunar en su fase menguante.