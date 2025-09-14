Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Estado del tiempo

En Jujuy, el clima comenzará con temperaturas mínimas de 4.2°C, acompañado de un cielo parcialmente cubierto. Durante la mañana, las probabilidades de lluvia son bajas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, ideal para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al avanzar el día, la temperatura alcanzará una máxima de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero sin amenazas significativas de precipitaciones. El viento soplará a una velocidad media de 10 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente agradable durante las horas vespertinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

Este día, el amanecer será a las 08:01 AM, mientras que el atardecer está previsto para las 06:41 PM. Las horas de luz del día permitirán disfrutar de una extensa jornada para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre.