Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima en Neuquén

Condiciones matutinas

Para este domingo en Neuquén, se prevé un clima parcialmente nuboso en horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, permitiendo un inicio de día fresco. La probabilidad de lluvias es baja, así que la lluvia no será una preocupación para aquellos que decidan salir temprano. La humedad se mantendrá alrededor del 55%, ofreciendo un ambiente relativamente cómodo, sin sensaciones de bochorno. Durante estas primeras horas, los vientos soplarán moderadamente desde el oeste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con nubosidad intermitente y una máxima que llegará a los 17°C. Las temperaturas serán agradables para actividades al aire libre, sin embargo, se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo, dado el clima impredecible de la región. Ya entrada la noche, la nubosidad podría aumentar ligeramente, aunque sin mayores probabilidades de lluvia. Las condiciones del viento se mantendrán constantes, con ráfagas alcanzando los 17 km/h, aportando frescura al final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:47 horas, proporcionando un bonito inicio de día para quienes aprecian la salida del sol. Al atardecer, se espera el ocaso a las 18:16 horas, completando así una jornada con aproximadamente 9 horas y 29 minutos de luz diurna. Aficionados a la astronomía podrán disfrutar de la observación del cielo al amanecer y al anochecer.