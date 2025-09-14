Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Salta, los residentes pueden prepararse para un día donde el clima será parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre los 3.4°C como mínima y 21.2°C como máxima. Durante la mañana, se anticipa un ambiente fresco y el viento alcanzará velocidades medias de hasta 8 km/h, lo cual podría ser percibido ligeramente ventoso en áreas abiertas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

La tarde y noche traerán consigo condiciones similares con cielos parcialmente despejados pero sin precipitaciones en el horizonte. El viento del este podría intensificarse un poco, logrando ráfagas de hasta 9 km/h, pero se mantendrá principalmente estable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Si planeas estar al aire libre durante el día, considera usar protección solar, ya que la nubosidad no impedirá que puedan ocurrir quemaduras solares. Llevar un abrigo ligero será beneficioso durante la mañana y tarde si deseas disfrutar del exterior.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

En cuanto a los eventos astronómicos del día, el oriente verá salir el sol a las 08:03 y, después de un día previsorio, se despedirá al atardecer a las 18:40.