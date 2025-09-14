Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Tiempo y clima
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 14 de septiembre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Hoy en San Juan, el clima se presentará en su mayoría parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C y una máxima de 20.4°C. Se espera que el viento sople con una velocidad máxima de 11 km/h, manteniendo un ambiente relativamente tranquilo. La humedad alcanzará alrededor del 61%, asegurando una mañana con una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones seguirán con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas se mantendrán agradables. Durante la noche, las temperaturas tenderán a bajar levemente, pero se mantendrán dentro de límites confortables. Los vientos podrían aumentar ligeramente, alcanzando rachas de hasta 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol haga su aparición en el horizonte aproximadamente a las 08:29, mientras que el atardecer llegará a las 18:37. Estos momentos del día, amanecer y atardecer, nos regalarán un espectáculo natural perfecto para disfrutar al aire libre.