Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Tiempo y clima

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Hoy en San Juan, el clima se presentará en su mayoría parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C y una máxima de 20.4°C. Se espera que el viento sople con una velocidad máxima de 11 km/h, manteniendo un ambiente relativamente tranquilo. La humedad alcanzará alrededor del 61%, asegurando una mañana con una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones seguirán con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas se mantendrán agradables. Durante la noche, las temperaturas tenderán a bajar levemente, pero se mantendrán dentro de límites confortables. Los vientos podrían aumentar ligeramente, alcanzando rachas de hasta 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol haga su aparición en el horizonte aproximadamente a las 08:29, mientras que el atardecer llegará a las 18:37. Estos momentos del día, amanecer y atardecer, nos regalarán un espectáculo natural perfecto para disfrutar al aire libre.