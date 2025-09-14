Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

domingo, 14 de septiembre de 2025, 06:05

Pronóstico del clima para Santa Cruz

En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre los 3.4°C y los 7.3°C. Se espera una brisa suave con vientos que alcanzarán una velocidad de hasta 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, el clima se mantendrá con nubes parciales con posibilidad de leves precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, mientras que los vientos podrían intensificarse ligeramente. La noche brindará cielos parcialmente cubiertos, permitiendo ocasionales vistas de las estrellas.

Advertencia: Manténgase precavido por posibles vientos fuertes a lo largo del día.