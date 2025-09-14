Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Pronóstico del clima para Santa Cruz

En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre los 3.4°C y los 7.3°C. Se espera una brisa suave con vientos que alcanzarán una velocidad de hasta 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, el clima se mantendrá con nubes parciales con posibilidad de leves precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, mientras que los vientos podrían intensificarse ligeramente. La noche brindará cielos parcialmente cubiertos, permitiendo ocasionales vistas de las estrellas.

Advertencia: Manténgase precavido por posibles vientos fuertes a lo largo del día.