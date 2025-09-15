Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima diario
lunes, 15 de septiembre de 2025, 06:01

Hoy en Catamarca, el clima estará influenciado por condiciones de parcial nubosidad. Durante la mañana, se esperan cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima de 6.4°C. Los vientos del noreste alcanzarán una velocidad máxima de 33 km/h, lo que puede generar una ligera sensación de fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, la nubosidad continuará presente con temperaturas alcanzando un máximo de 23.7°C. La velocidad del viento descenderá ligeramente, estabilizándose alrededor de 18 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.