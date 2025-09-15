Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima diario

Hoy en Catamarca, el clima estará influenciado por condiciones de parcial nubosidad. Durante la mañana, se esperan cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima de 6.4°C. Los vientos del noreste alcanzarán una velocidad máxima de 33 km/h, lo que puede generar una ligera sensación de fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, la nubosidad continuará presente con temperaturas alcanzando un máximo de 23.7°C. La velocidad del viento descenderá ligeramente, estabilizándose alrededor de 18 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.