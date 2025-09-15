Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Clima

En Córdoba, el clima durante la mañana presentará cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima que rondará los 7.3°C. Se prevé una humedad del 54%, junto con vientos moderados de hasta 19 km/h. Las condiciones de la mañana serán ideales para salir a pasear, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido al fresco matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, el pronóstico indica un leve aumento en la nubosidad, manteniéndose las temperaturas máximas cercanas a los 21.9°C. Estos cielos parcialmente nublados continuarán y no se esperan precipitaciones. El viento se mantendrá en intensidad similar, con ráfagas alcanzando los 23 km/h, lo que podría añadir un ligero fresco al ambiente nocturno.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Con un día predominantemente seco, es un buen momento para considerar realizar actividades al aire libre en las horas más cálidas. Aconsejamos hidratarse adecuadamente y aplicar protector solar moderadamente si planea estar expuesto al sol durante la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de septiembre de 2025