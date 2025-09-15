Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Resumen del clima

Tiempo durante la mañana en Formosa

Esta mañana, el clima en Formosa se presentará con un cielo parcialmente nuboso, siendo el momento ideal para disfrutar de las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C como mínima, mientras que la humedad relativa alcanzará un 41%. La velocidad del viento se mantendrá suave, con ráfagas máximas de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, las condiciones climáticas continúan con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían aumentar hasta un máximo de 20.5°C. La sensación térmica será agradable para disfrutar al aire libre, pero con protección solar recomendable debido al índice UV. Para la noche, se mantendrán las condiciones nubosas con temperaturas más frescas, volviendo a un rango de entre 9.2°C a 20.5°C, y los vientos estarán casi inactivos, proporcionando un ambiente calmado y templado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Es recomendable llevar paraguas o capa ligera si decide salir, aunque la probabilidad de lluvia es baja, es mejor estar prevenido. Beber líquidos de forma regular para evitar deshidratación y, en caso de exposición prolongada al sol, aplicar protector solar para proteger la piel.