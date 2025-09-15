Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Estado Diario

Hoy en Jujuy, el clima presentará condiciones de parcial nubosidad durante la mañana. Las temperaturas variarán entre un mínimo de 4.2°C y un máximo de 18.4°C, con vientos moderados alcanzando hasta 10 km/h. La humedad relativa del aire será de un promedio del 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, manteniéndose la temperatura máxima en 18.4°C. Los vientos seguirán siendo moderados, mientras que la humedad disminuye ligeramente. Durante la noche, la temperatura descenderá, pero sin registrar lluvias significativas, asegurando un cielo despejado o con escasa nubosidad. La noche ofrece un buen momento para observar el cielo si las condiciones permanecen estables.