Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

lunes, 15 de septiembre de 2025, 06:04

Hoy en Jujuy, el clima presentará condiciones de parcial nubosidad durante la mañana. Las temperaturas variarán entre un mínimo de 4.2°C y un máximo de 18.4°C, con vientos moderados alcanzando hasta 10 km/h. La humedad relativa del aire será de un promedio del 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, manteniéndose la temperatura máxima en 18.4°C. Los vientos seguirán siendo moderados, mientras que la humedad disminuye ligeramente. Durante la noche, la temperatura descenderá, pero sin registrar lluvias significativas, asegurando un cielo despejado o con escasa nubosidad. La noche ofrece un buen momento para observar el cielo si las condiciones permanecen estables.