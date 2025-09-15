Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima Local

Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy lunes 15 de septiembre de 2025

Hoy en Mendoza, el clima se presenta parcialmente nuboso durante todo el día. Las temperaturas se moverán entre 6.6°C como mínima y alcanzarán un máximo de 17.5°C. Se espera que las condiciones se mantengan moderadas a lo largo del día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, lo que hará que el día se sienta algo más fresco de lo habitual. La humedad ambiental alcanzará un máximo de un 62%, contribuyendo a que el aire se sienta pesado por momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con ligeras brisas que alcanzarán los 22 km/h. Cabe mencionar que, al caer la noche, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá agradable gracias a una temperatura mínima que no bajará de 6.6°C. La tarde es ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que la humedad aumente hacia el final del día.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35.