Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima en Neuquén

Hoy en Neuquén, el clima se presenta con características interesantes. Desde la madrugada y durante la mañana, se espera un panorama mayormente despejado, permitiendo que empiece a elevarse la temperatura desde mínimos de 4.9°C. A lo largo de este periodo, se apreciarán vientos moderados, con una velocidad media que podría alcanzar los 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán los 17°C como máximo. Será un lapso ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta la presencia del viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h. Ya al caer el sol, el descenso térmico será suave y las condiciones climáticas no presentarán sobresaltos mayores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de septiembre de 2025

El amanecer en Neuquén se ha registrado a las 8:47 AM, mientras que el ocaso se da a las 6:16 PM. Estas horas de luz diurna permitirán aprovechar una jornada productiva y con un panorama meteorológico generalmente favorable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Se recomienda vestirse en capas ligeras, aprovechando la claridad del día, pero sin olvidar una chaqueta ligera para contrarrestar el viento. Evita exposiciones largas a la intemperie si te afectan cambios significativos de viento y temperatura. Siempre es útil llevar protección solar incluso en días nublados.