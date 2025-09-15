Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima Río Negro
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 15 de septiembre de 2025, 06:06

Durante la mañana de hoy en Río Negro, el clima será parcialmente nuboso con una temperatura mínima que rondará los 6.8°C. La humedad relativa será del 82%, por lo que podría sentirse un poco más fresco. Los vientos serán moderados del suroeste con una velocidad que alcanzará hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, la máxima alcanzará los 17.1°C con cielos todavía parcialmente nubosos. Los vientos seguirán soplando del suroeste, pero disminuirán ligeramente en intensidad. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, y el cielo continúe parcialmente cubierto, ofreciendo una noche cálida y apacible.