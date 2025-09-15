Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 15 de septiembre de 2025, 06:07

Pronóstico del tiempo en Santa Cruz

En la mañana de hoy, la ciudad de Santa Cruz clima tendrá intervalos de nubosidad parcial. La temperatura mínima se manifiesta en 3.4°C, lo que sugiere abrigo extra si planea salir temprano. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima aproximada de 18 km/h, manteniendo el ambiente fresco. La humedad está configurada en 95%, creando posibles inconvenientes para quienes son sensibles a estos niveles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que transcurre el día, el tiempo se mantiene parcialmente nuboso con posibilidad de aumento de humedad. Las temperaturas durante la tarde alcanzarán un máximo de 7.3°C, garantizando un fresco confort. La velocidad del viento podría llegar hasta 49 km/h, manteniendo una sensación térmica fresca. No se prevé precipitación en esta región para el resto del día, pero es recomendable estar preparado para cambios imprevistos en el clima.