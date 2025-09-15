Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025
Pronóstico del tiempo en Santa Cruz
En la mañana de hoy, la ciudad de Santa Cruz clima tendrá intervalos de nubosidad parcial. La temperatura mínima se manifiesta en 3.4°C, lo que sugiere abrigo extra si planea salir temprano. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima aproximada de 18 km/h, manteniendo el ambiente fresco. La humedad está configurada en 95%, creando posibles inconvenientes para quienes son sensibles a estos niveles.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
A medida que transcurre el día, el tiempo se mantiene parcialmente nuboso con posibilidad de aumento de humedad. Las temperaturas durante la tarde alcanzarán un máximo de 7.3°C, garantizando un fresco confort. La velocidad del viento podría llegar hasta 49 km/h, manteniendo una sensación térmica fresca. No se prevé precipitación en esta región para el resto del día, pero es recomendable estar preparado para cambios imprevistos en el clima.