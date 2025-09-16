Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima diario

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima presentará un comienzo con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas llegarán a 8.6°C, por lo que se recomienda un abrigo ligero al salir de casa. El viento soplará desde el sector noroeste con una intensidad moderada, alcanzando picos de 12 km/h. No se prevén precipitaciones en la mañana, lo que garantiza una mañana tranquila para quienes transiten al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Al avanzar la tarde hacia la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, pero las temperaturas subirán hasta los 16°C. Con la humedad rondando el 62%, el ambiente se percibirá fresco, pero no incómodo. Cabe destacar que el viento podría aumentar su velocidad máxima hasta 10 km/h, lo cual podría refrescar un poco más durante la noche.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá alrededor de las 07:57 y se pondrá a las 17:50, permitiendo disfrutar de casi 10 horas de luz natural en este martes 16 de septiembre de 2025. Si buscas aprovechar el día al máximo, estas serán tus referencias clave para planificar actividades al aire libre.