Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Meteorología

Hoy en Santa Fe, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante toda la jornada. En la mañana, las temperaturas mínimas comenzarán en 7.9°C, llevándonos a un inicio de día fresco, ideal para una caminata matutina abrigada. La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es baja, así que puedes dejar el paraguas en casa. Los vientos del noreste soplarán con una velocidad máxima aproximada de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C. La humedad relativa máxima se espera que alcance un 85%, generando una sensación algo más cálida. Continúa la tendencia de cielos parcialmente despejados, por lo que verás el sol brillar aunque entre nubes. No se espera lluvia, pero sigue atento a las actualizaciones del tiempo por si hubiera algún cambio inesperado.