Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Clima y Tiempo

Hoy en la provincia de Catamarca, el clima se presenta con un panorama mixto. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 6.4°C. La humedad rondará el 65%, garantizando una sensación templada en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya hacia la tarde y entrada la noche, se esperan máximas de hasta 23.7°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, manteniendo la atmósfera fresca y agradable. Aunque no se anticipa lluvia, se recomienda disfrutar de actividades al aire libre con precaución respecto al viento. La sensación térmica variará, por lo que es aconsejable tener una prenda extra.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 8:12 am y se ocultará a las 6:33 pm. Si te interesan las observaciones astronómicas, tendrás un día propicio para disfrutar del cielo a partir de estas horas.