Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Clima Córdoba
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 17 de septiembre de 2025, 06:03

Condiciones meteorológicas para hoy en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima amanecerá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, mientras que se espera alcanzar máximas de 21.9°C. El día estará caracterizado por una humedad que se mantendrá en niveles moderados, y los vientos soplarán a una velocidad promedio de 23 km/h. Se sugiere llevar una chaqueta ligera si planea salir temprano en la mañana debido al frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá con condiciones similares, aunque las nubes pueden acrecentarse un poco más, sin causar lluvias. Las temperaturas en la noche rondarán entre los 15°C y 18°C, proporcionando una noche un poco más cálida pero ventosa. Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 33 km/h, por lo que es recomendable asegurar cualquier objeto que pudiera moverse fácilmente por el viento en el patio o balcón.

También podría interesarte

Impactante: los ríos de Alaska se tornaron naranja y el fenómeno alarma a los expertos

Impactante: los ríos de Alaska se tornaron naranja y el fenómeno alarma a los expertos

No hay que guardar el paraguas: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico

No hay que guardar el paraguas: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico

Observaciones astronómicas

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá hoy a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, dando la oportunidad de disfrutar de un atardecer más largo. La fase lunar es creciente, lo que permitirá seguir teniendo una buena iluminación durante la noche para hacer observaciones estelares.