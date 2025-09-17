Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Clima Córdoba

Condiciones meteorológicas para hoy en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima amanecerá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, mientras que se espera alcanzar máximas de 21.9°C. El día estará caracterizado por una humedad que se mantendrá en niveles moderados, y los vientos soplarán a una velocidad promedio de 23 km/h. Se sugiere llevar una chaqueta ligera si planea salir temprano en la mañana debido al frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá con condiciones similares, aunque las nubes pueden acrecentarse un poco más, sin causar lluvias. Las temperaturas en la noche rondarán entre los 15°C y 18°C, proporcionando una noche un poco más cálida pero ventosa. Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 33 km/h, por lo que es recomendable asegurar cualquier objeto que pudiera moverse fácilmente por el viento en el patio o balcón.

Observaciones astronómicas

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá hoy a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, dando la oportunidad de disfrutar de un atardecer más largo. La fase lunar es creciente, lo que permitirá seguir teniendo una buena iluminación durante la noche para hacer observaciones estelares.