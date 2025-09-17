Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

miércoles, 17 de septiembre de 2025

Clima en Formosa durante la mañana

Para hoy en la mañana, Formosa tendrá un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que alcanzarán los 7.9°C. No se esperan precipitaciones en esta franja horaria, y la sensación térmica se mantendrá fresca. Los vientos presentarán una velocidad media alrededor de 5 km/h, aportando una brisa ligera al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando máximas de 20.5°C. El cielo continuará parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 10 km/h. La humedad relativa máxima durante el día será del 96%, por lo que la sensación de calor o frescor podría variar dependiendo de la actividad.