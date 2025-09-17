Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Hoy, Jujuy experimentará un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 4.2°C, ofreciendo un ambiente fresco al inicio del día. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades máximas de hasta 10 km/h. Se pronostica una humedad del 46%, lo que podría incrementar la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el clima en Jujuy continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán hasta alcanzar los 18.4°C como máximo. Los vientos se intensificarán levemente por la tarde, llegando a ráfagas de hasta 13 km/h. La humedad sigue siendo una constante a tener en cuenta, puesto que podría afectar la sensación térmica a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de septiembre de 2025

Hoy, el sol saldrá en Jujuy a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Aprovecha este marco de luz diurna para planificar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo mientras contemplas el hermoso cielo del noroeste argentino.