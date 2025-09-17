Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

miércoles, 17 de septiembre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Hoy, Jujuy experimentará un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 4.2°C, ofreciendo un ambiente fresco al inicio del día. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades máximas de hasta 10 km/h. Se pronostica una humedad del 46%, lo que podría incrementar la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el clima en Jujuy continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán hasta alcanzar los 18.4°C como máximo. Los vientos se intensificarán levemente por la tarde, llegando a ráfagas de hasta 13 km/h. La humedad sigue siendo una constante a tener en cuenta, puesto que podría afectar la sensación térmica a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de septiembre de 2025

Hoy, el sol saldrá en Jujuy a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Aprovecha este marco de luz diurna para planificar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo mientras contemplas el hermoso cielo del noroeste argentino.