Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 17 de septiembre de 2025, 06:04

Clima durante la mañana en La Pampa

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, el clima matutino en La Pampa presentará un cielo algo nuboso, con temperaturas mínimas en torno a los 7.1°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad alcanzará niveles del 40%. Las ráfagas de viento serán moderadas, llegando a una velocidad de hasta 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Al avanzar la tarde, las condiciones del tiempo se mantendrán parcialmente nubladas con temperaturas máximas que rondarán los 18.4°C. Durante la noche, estas condiciones climatológicas persistirán sin alteraciones significativas. La velocidad del viento será más pronunciada por la noche, registrando ráfagas de hasta 29 km/h.