Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Pronóstico Meteorológico

Hoy en Mendoza, el clima comenzará con una mañana que se presenta parcialmente nubosa. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 6.6°C, lo que sugiere un comienzo de jornada fresco. Aunque no se espera lluvia durante esta parte del día, la humedad rondará el 62%, por lo cual es un buen momento para realizar actividades al aire libre. La velocidad del viento será moderada, alcanzando los 11 km/h, manteniendo una brisa leve durante toda la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde, el tiempo continuará con cielos parcialmente nubosos y un aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 17.5°C. La sensación térmica será agradable, ideal para un paseo vespertino. Durante la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con una disminución ligera de las temperaturas. La velocidad del viento aumentará ligeramente, rondando los 13 km/h, lo que podría generar una atmósfera más fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y protegerse del viento en la noche. No olviden llevar una chaqueta ligera por si la brisa nocturna se vuelve más fría.