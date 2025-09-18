¿Picnic en el parque o festejo adentro?: cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana del Día de la Primavera

Este fin de semana llega el cambio de estación y, como cada año, miles se preparan para darle la bienvenida a la primavera en parques. Sin embargo, surge la duda: ¿el clima acompañará esta vez?

Cómo estará el clima el Día de la Primavera. Foto: NA (Damián Dopacio)

El tan esperado fin de semana del Día de la Primavera no tendrá el clima perfecto para festejar al aire libre, como se suele acostumbrar.

Luego de unos días húmedos e inestables, llegarán las lluvias, tormentas y un marcado descenso de temperatura que pondrán en duda los planes de picnic y juntadas en plazas.

A continuación, te contamos cómo estará el tiempo el fin de semana del Día de la Primavera:

El clima para el fin de semana del Día de la Primavera

Clima del jueves

Mañana inestable con nubosidad, humedad alta y mínima de 16°C. Posibles lluvias aisladas durante la mañana. A la tarde mejora con algo de sol y 23°C de máxima. Noche parcialmente nublada con 19°C.

Clima del viernes

Otro día inestable y mayormente nublado. Mañana con baja chance de lluvias y 16°C. Tarde cálida y húmeda con 26°C. Hacia la noche aumenta la probabilidad de chaparrones, con 18°C.

Cómo estará el clima el Día de la Primavera. Foto: Freepik

Clima del sábado

Jornada inestable con lluvias posibles todo el día. Mínima de 18°C y máxima de 20°C. Hacia la tarde-noche, llegada de un frente frío con tormentas y descenso de temperatura. Noche con 14°C.

Clima del domingo

Día gris y ventoso, con mínima de 11°C y máxima de 17°C. Mañana con chaparrones aislados y viento fuerte del sudeste. Tarde con lloviznas débiles y ambiente fresco.