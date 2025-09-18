Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima en Catamarca

Hoy en Catamarca, la jornada comenzará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se moverán desde un mínimo de 6.4°C hasta alcanzar una máxima de 23.7°C. Los habitantes de la región pueden esperar que el clima sea tranquilo, con una probabilidad de precipitación baja, no superando el 0%. La humedad relativa estará cerca del 65%, propiciando una jornada agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el tiempo seguirá mayormente igual, con cielos parcialmente nubosos. El viento soplará moderadamente del norte con una velocidad promedio de 33 km/h, generando momentos de frescura, especialmente en las zonas montañosas. La buena noticia es que no se espera lluvia, manteniendo una sensación térmica estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

Hoy, el amanecer ocurrió a las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:33. Esto proporciona un ciclo diurno adecuado para cualquier actividad planificada al aire libre. Durante la noche, la luna no se hará presente hasta las 07:40, lo que permitirá un cielo limpio para la contemplación de las estrellas.