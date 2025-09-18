Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025
Hoy en Catamarca, la jornada comenzará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se moverán desde un mínimo de 6.4°C hasta alcanzar una máxima de 23.7°C. Los habitantes de la región pueden esperar que el clima sea tranquilo, con una probabilidad de precipitación baja, no superando el 0%. La humedad relativa estará cerca del 65%, propiciando una jornada agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y la noche, el tiempo seguirá mayormente igual, con cielos parcialmente nubosos. El viento soplará moderadamente del norte con una velocidad promedio de 33 km/h, generando momentos de frescura, especialmente en las zonas montañosas. La buena noticia es que no se espera lluvia, manteniendo una sensación térmica estable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025
Hoy, el amanecer ocurrió a las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:33. Esto proporciona un ciclo diurno adecuado para cualquier actividad planificada al aire libre. Durante la noche, la luna no se hará presente hasta las 07:40, lo que permitirá un cielo limpio para la contemplación de las estrellas.