Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima actual

Cómo estará el clima esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

En Ciudad De Buenos Aires, el clima para esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, lo que sugiere un inicio de día un tanto fresco. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 4 km/h, ofreciendo una mañana tranquila, sin ráfagas significativas. La humedad se mantendrá alrededor del 62%, lo cual es moderado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C. El cielo estará parcialmente cubierto, pero el día se mantendrá seco ya que no se esperan precipitaciones. La velocidad del viento aumentará levemente a un máximo de 8 km/h, lo suficiente para mantener una leve brisa. La humedad seguirá siendo considerable, sin variar mucho en comparación con la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:57 y despedirá el día a las 17:50, brindando suficientes horas de luz solar para disfrutar de las actividades al aire libre. La fase lunar para esta fecha será menguante, añadiendo una pizca de encanto a las noches despejadas.