Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima en Córdoba

Clima en Córdoba para esta mañana

Este jueves, se anticipa un cielo parcialmente nuboso en Córdoba. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco al inicio del día. Se espera que el clima mantenga una humedad cercana al 54%, favoreciendo condiciones agradables.

Los vientos soplarán a una velocidad máxima de aproximadamente 11 km/h, manteniendo el aire en movimiento. No se prevén precipitaciones significativas durante la mañana, garantizando una jornada estable en sus primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 21.9°C. El cielo continuará con intervalos nubosos, pero sin indicios de lluvias. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una leve disminución de la temperatura y los vientos llegando hasta 19 km/h.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Córdoba se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer marcará el cierre del día a las 18:21, brindando un total de tiempo de luz solar mayormente claro para disfrutar al aire libre.