Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Estado del clima

Hoy en Corrientes, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos por la mañana y una temperatura mínima de 8.2°C. Es una buena idea llevar un abrigo ligero si planeas estar al aire libre a primeras horas del día. Los vientos del sudeste alcanzarán una velocidad máxima de 6 km/h, lo que implica una brisa suave.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones se mantendrán con una nubosidad parcial, y las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 18.8°C. Además, se esperan vientos a una velocidad de hasta 9 km/h provenientes del este. Por la noche, la visibilidad será buena, y la humedad relativa rondará el 92%, creando una sensación de frescura en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

El amanecer en Corrientes se producirá a las 07:42 y el atardecer a las 18:08. Este día será un excelente momento para observar la luna, ya que se alzará a las 17:27 y se pondrá nuevamente a las 07:08 del día siguiente, permitiendo disfrutar de buena luz lunar.