Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima en Jujuy

Hoy en Jujuy, se prevé un clima parcialmente nublado durante la mañana, con una temperatura mínima aproximada de 4.2°C. Aunque el cielo estará algo cubierto, las condiciones seguirán siendo relativamente estables con escasas posibilidades de precipitaciones. Además, se anticipan vientos moderados con una velocidad máxima de alrededor de 10 km/h. La humedad durante este periodo alcanzará un máximo del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las condiciones generales continuarán siendo similares. La temperatura alcanzará un máximo cercano a los 18.4°C, lo que ofrecerá una jornada templada y agradable. Se espera que los vientos aumenten ligeramente, alcanzando una velocidad máxima de 13 km/h, aunque no se prevén ráfagas significativas. La nubosidad parcial persistirá, asegurando una noche sin variaciones climáticas importantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:01 y el atardecer será a las 18:41. Este día disfrutaremos de una duración ininterrumpida del día de alrededor de 10 horas y 40 minutos, proporcionando oportunidades adecuadas para diversas actividades al aire libre antes de que caiga la noche.