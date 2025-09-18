Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Informe climático
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de septiembre de 2025, 06:05

Hoy en Mendoza se prevé un clima mayormente soleado con algunas nubes dispersas, predominando una temperatura mínima de 6.6°C durante la mañana. Durante la jornada, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, manteniendo el ambiente agradable pese a algunas ráfagas ocasionales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque se espera un ligero incremento en la velocidad del viento llegando a 13 km/h en su pico máximo. La temperatura máxima rondará los 17.5°C y la humedad se situará en el 37%, asegurando un día sin precipitaciones según el pronóstico actual. No hay probabilidad de lluvias, permitiéndole disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.