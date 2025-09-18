Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Informe climático

Hoy en Mendoza se prevé un clima mayormente soleado con algunas nubes dispersas, predominando una temperatura mínima de 6.6°C durante la mañana. Durante la jornada, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, manteniendo el ambiente agradable pese a algunas ráfagas ocasionales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque se espera un ligero incremento en la velocidad del viento llegando a 13 km/h en su pico máximo. La temperatura máxima rondará los 17.5°C y la humedad se situará en el 37%, asegurando un día sin precipitaciones según el pronóstico actual. No hay probabilidad de lluvias, permitiéndole disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.