Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Salta, se espera que el clima se mantenga con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas de 3.4°C. Las condiciones durante las primeras horas del día serán mayormente estables, con una probabilidad muy baja de precipitaciones. La humedad promedio estará en torno al 69%, lo que proporcionará un ambiente relativamente confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de alrededor de 21.2°C, lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre. A pesar de los cielos nubosos, no se esperan precipitaciones significativas. La velocidad del viento, con un flujo constante desde el noroeste, se mantendrá ligera y no representará ninguna molestia importante.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se recomienda llevar ropa ligera en capas durante la tarde para adaptarse al cambio de temperatura natural del día. No se precisa de paraguas dado que no hay previsiones de lluvia y la humedad se mantendrá en niveles moderados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

El sol salió a las 08:03 y se espera que se ponga a las 18:40, brindando una jornada con una buena cantidad de luz solar, perfecta para disfrutar de actividades al aire libre.