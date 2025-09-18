Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima Santa Cruz

El clima en Santa Cruz hoy presentará un panorama de nubosidad parcial con una temperatura mínima de 3.4°C. Durante la mañana, se espera que las condiciones sean algo frescas, así que conviene abrigarse al salir. La humedad relativa será relativamente alta, alcanzando un máximo del 80%, lo que puede dar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En horas de la tarde, la nubosidad persistirá y se registrará una temperatura máxima de 7.3°C. Los vientos del noreste estarán presente a lo largo del día, con velocidades promedio de 25 km/h, incrementando la sensación de frescor. Para la noche, el clima continuará con similares características, trayendo consigo una atmósfera estable sin precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Es recomendable llevar un abrigo liviano para las primeras horas del día por las bajas temperaturas. Además, es un buen día para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta el viento como factor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

El amanecer tiene lugar a las 09:40, mientras que el ocaso será a las 17:34. Es un día relativamente corto, por lo que podría ser una gran oportunidad para disfrutar de las actividades al aire libre durante las horas de luz solar.