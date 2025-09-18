Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Santa Fe las condiciones climáticas estarán marcadas por un cielo parcialmente nuboso. Según las previsiones, las temperaturas tendrán un rango que irá desde los 7.9°C en las horas más frías hasta alcanzar los 18.5°C en el momento más cálido del día. Te recomendamos estar preparado para cambios de temperatura. Para más detalles del clima, sigue nuestro portal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, creando una brisa constante en las áreas descubiertas. La humedad se mantendrá en un nivel elevado, entorno al 85%, haciendo que el ambiente se sienta más denso. No se esperan precipitaciones significativas, pero las condiciones son favorables para disfrutarlas con poco equipamiento de lluvia.