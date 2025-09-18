Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de septiembre de 2025, 06:07

Hoy en Santa Fe las condiciones climáticas estarán marcadas por un cielo parcialmente nuboso. Según las previsiones, las temperaturas tendrán un rango que irá desde los 7.9°C en las horas más frías hasta alcanzar los 18.5°C en el momento más cálido del día. Te recomendamos estar preparado para cambios de temperatura. Para más detalles del clima, sigue nuestro portal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, creando una brisa constante en las áreas descubiertas. La humedad se mantendrá en un nivel elevado, entorno al 85%, haciendo que el ambiente se sienta más denso. No se esperan precipitaciones significativas, pero las condiciones son favorables para disfrutarlas con poco equipamiento de lluvia.