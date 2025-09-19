Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Reporte climático

En Buenos Aires, el clima para la mañana de hoy se presenta despejado con una temperatura mínima de 5.6°C. La humedad alcanzará un 92%, mientras que los vientos soplarán a velocidades de hasta 6 km/h. Si planeas actividades al aire libre, es un buen momento para aprovechar el sol de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y la temperatura ascenderá hasta 15.7°C. Se prevé que los vientos aumenten su velocidad, alcanzando hasta 10 km/h. Se espera que la humedad disminuya ligeramente, proporcionando un clima más seco para las actividades nocturnas. No se anticipa precipitación durante el día.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de septiembre de 2025, es una información crucial para los observadores de las estrellas. Hoy, la salida del sol será a las 8:05 y la puesta a las 17:52, brindando un día total de claridad para disfrutar del cielo desde temprano.

Recuerda ajustar tus planes según la salida y puesta del sol.