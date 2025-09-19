Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025
En Buenos Aires, el clima para la mañana de hoy se presenta despejado con una temperatura mínima de 5.6°C. La humedad alcanzará un 92%, mientras que los vientos soplarán a velocidades de hasta 6 km/h. Si planeas actividades al aire libre, es un buen momento para aprovechar el sol de la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y la temperatura ascenderá hasta 15.7°C. Se prevé que los vientos aumenten su velocidad, alcanzando hasta 10 km/h. Se espera que la humedad disminuya ligeramente, proporcionando un clima más seco para las actividades nocturnas. No se anticipa precipitación durante el día.
Observaciones astronómicas
También podría interesarte
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de septiembre de 2025, es una información crucial para los observadores de las estrellas. Hoy, la salida del sol será a las 8:05 y la puesta a las 17:52, brindando un día total de claridad para disfrutar del cielo desde temprano.
Recuerda ajustar tus planes según la salida y puesta del sol.