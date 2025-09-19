Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima en la mañana

En la ciudad de Catamarca, el clima comenzará el día mayormente parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 6.4°C. A lo largo de la mañana, esperamos que los vientos sean suaves, con velocidades de hasta 21 km/h. La humedad en el ambiente alcanzará un máximo del 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde, la temperatura en Catamarca se incrementará, alcanzando un máximo de 23.7°C. El cielo persistirá con algunas nubes, aunque se mantendrá parcialmente nuboso. Durante la noche, las condiciones seguirán similares, con bajas probabilidades de precipitaciones. El viento podría intensificarse ligeramente, pero en general se mantendrá en una velocidad moderada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Dado el clima seco y las temperaturas moderadas, se recomienda utilizar protección solar si planea realizar actividades al aire libre durante el día. Para la noche, una chaqueta ligera será suficiente para mantenerse cómodo. Se aconseja también mantenerse hidratado a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, brindando un total de aproximadamente 10 horas y 21 minutos de luz solar efectiva.