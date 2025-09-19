Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima y Tiempo

Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy

En la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025, se espera un clima parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas mínimas de alrededor de 8.6°C. Los vientos soplarán del suroeste a una velocidad moderada, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 12 km/h. La humedad relativa se mantendrá en promedio al 62%, creando un ambiente fresco que requerirá un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán mostrando cielos mayormente nublados con un leve descenso en la temperatura, estableciendo un máximo que alcanzará los 16°C. Los vientos continuarán siendo predominantes del suroeste, manteniendo una velocidad sostenida de hasta 8 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se aconseja a los ciudadanos portar un paraguas o algún tipo de protección contra posibles lloviznas esporádicas. Además, considerando la brisa fresca de la noche, es recomendable llevar consigo una chaqueta abrigada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:57 de la mañana y se ocultará a las 17:50 de la tarde, brindando un día relativamente corto, con la noche llegando temprano en la jornada.