Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Condiciones para la mañana en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima estará marcado por un estado de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se esperan temperaturas mínimas en torno a los 7.3°C. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, pero se recomienda llevar abrigo debido al fresco matutino. Además, los vientos de hasta 10 km/h contribuirán a una sensación térmica más baja.

Ideal para un paseo matutino, siempre y cuando esté preparado para el fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avance el día, el pronóstico indica que las condiciones se mantendrán sin cambios significativos. Se espera que la máxima alcance los 21.9°C durante la tarde, con cielos continuando principalmente nubosos. Los vientos aumentarán ligeramente con rachas de hasta 15 km/h.

Para la noche, se prevé que las temperaturas desciendan y que el cielo permanezca parcialmente nuboso. No se espera precipitación alguna, permitiendo así una vista clara de las estrellas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de septiembre de 2025

El sol salió a las 08:12 AM y se pondrá aproximadamente a las 6:21 PM. Así que aproveche al máximo las horas de luz disponible para disfrutar el día al aire libre.