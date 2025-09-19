Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima Corrientes

El clima en Corrientes para este viernes 19 de septiembre de 2025

Hoy, el clima en Corrientes presentará condiciones de parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevén temperaturas que partirán desde una mínima de 8.2°C, evolucionando hacia un día con un poco de humedad, alcanzando un máximo del 94%. La velocidad del viento se situará alrededor de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para las horas de la tarde y noche, el clima continuará mostrando un estado de parcial nubosidad, con las temperaturas ascendiendo hasta los 18.8°C. El viento prevalecerá a una velocidad cercana a los 19 km/h y la humedad disminuyendo gradualmente.

Observaciones astronómicas

Este viernes 19 de septiembre de 2025, la salida del sol se registrará a las 07:42 AM, mientras que el atardecer estará marcando su final a las 06:08 PM.