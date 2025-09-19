Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima en Jujuy

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Para el clima de hoy en Jujuy, se prevé una jornada con el cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 4.2°C, mientras que la humedad alcanzará un 46%. Los vientos, por su parte, soplarán con una velocidad máxima de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el cielo continuará mayormente despejado, con una temperatura máxima que ascenderá a 18.4°C. No se esperan precipitaciones significativas, así que será un buen momento para disfrutar al aire libre. La humedad se mantendrá en torno al 46%, y el viento tenderá a disminuir hasta una velocidad máxima de 6 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de septiembre de 2025

El sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Es un buen momento para aprovechar la luz natural del día y planificar actividades al aire libre.

Recuerde siempre llevar protección solar si planifica estar fuera durante el día, dado que el índice UV puede llegar a ser alto.