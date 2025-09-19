Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima actual

Hoy en La Rioja, el clima presentará un día mayormente parcialmente nuboso con temperaturas que variarán entre los 6°C por la mañana y un máximo de 21.1°C. Durante las primeras horas, se mantendrá un ambiente fresco, por lo que se recomienda llevar abrigo liviano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En horas de la tarde, las temperaturas se elevarán, alcanzando hasta 21.1°C. El cielo seguirá parcialmente nublado, manteniendo una humedad del 40%. La brisa correrá del suroeste con una velocidad que oscilará entre 10 y 13 km/h. Al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, acercándose nuevamente a los 6°C, generando una noche fresca con cielos despejados. Se recomienda tener precaución con la variación térmica para evitar resfriados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de septiembre de 2025

El amanecer será a las 7:47 a.m., mientras que el ocaso será a las 6:35 p.m. El ciclo del día será extenso, brindando muchas horas de luz. A lo largo de la noche, se espera una visibilidad despejada, ideal para quienes disfrutan de observaciones astronómicas.