Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico para la mañana

En la mañana de hoy, la ciudad de Mendoza presentará un clima mayormente despejado. La temperatura mínima será de 6.6°C mientras que la máxima alcanzará los 17.5°C. Se espera una humedad máxima del 62%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más baja, especialmente antes de que el sol esté en su punto más alto. El viento soplará con cierta intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, se espera que el clima continúe en condiciones similares. Las temperaturas mantendrán una media agradable, oscilando entre los 12°C y 17.5°C. La probabilidad de precipitación es baja, por lo que no se esperan lluvias. Los vientos a lo largo del día irán moderando su intensidad, promediando entre 7 km/h y 13 km/h en ráfagas. Si planeas actividades al aire libre, no debería haber problemas de consideración.

Observaciones astronómicas

El día de hoy, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, mientras que la luna aparecerá en el cielo a las 17:52 y se ocultará a las 08:05 del día siguiente.