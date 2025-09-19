Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima del Día

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

En la mañana, el cielo de Río Negro se mostrará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 6.8°C. A lo largo del día, los vientos rondarán con una velocidad media de 22 km/h, aportando una brisa refrescante a la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe su tendencia parcialmente nubosa. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.1°C, lo que brindará un clima templado a la zona. No se anticipa lluvia, manteniendo el ambiente seco. La humedad oscilará alrededor del 45%, asegurando condiciones agradables. Si planeas salir, encontrarás que el clima es ideal para actividades al aire libre.

Para conocer más detalles sobre el clima de hoy en Argentina, visita nuestro enlace.