Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima parcial

Hoy en Salta, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. Se espera una humedad relativa considerable, que podría alcanzar el 91% a lo largo del día. Los vientos tendrán una velocidad de hasta 22 km/h, lo que contribuirá a un clima fresco en el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares con un incremento leve en la temperatura máxima, llegando a los 21.2°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con una ligera brisa que acompaña a lo largo del día. A medida que anochezca, las temperaturas descenderán un poco, pero la sensación térmica se mantendrá agradable debido a la baja velocidad del viento.