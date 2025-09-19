Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025
Hoy en Salta, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. Se espera una humedad relativa considerable, que podría alcanzar el 91% a lo largo del día. Los vientos tendrán una velocidad de hasta 22 km/h, lo que contribuirá a un clima fresco en el inicio del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Para la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares con un incremento leve en la temperatura máxima, llegando a los 21.2°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con una ligera brisa que acompaña a lo largo del día. A medida que anochezca, las temperaturas descenderán un poco, pero la sensación térmica se mantendrá agradable debido a la baja velocidad del viento.