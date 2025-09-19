Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Estado del clima

Este viernes 19 de septiembre de 2025, San Juan se despertará con un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, ofreciendo un comienzo fresco. La probabilidad de precipitaciones es casi nula, lo que augura una jornada tranquila en términos de lluvias. Puedes encontrar más detalles sobre el clima en San Juan en nuestra página web.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A lo largo de la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán estables con temperaturas que llegarán a un máximo de 20.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Los vientos dominarán a una velocidad máxima de 11 km/h, proporcionando una suave brisa que mantendrá las condiciones agradables. La humedad estará presente en torno al 61%, lo cual es típico para la región en esta época del año. Es importante destacar que no se esperan lluvias durante el resto del día.