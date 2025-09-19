Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Tiempo en San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Durante la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025, el clima en San Luis estará parcialmente nuboso. Se espera una temperatura mínima de 7.5°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La humedad alcanzará un porcentaje máximo de 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, las condiciones seguirán similares, con la temperatura ascendiendo a un máximo de 17.7°C. Será un día mayormente seco ya que no se anticipa ninguna precipitación. El viento continuará con una velocidad entre 22 y 36 km/h sin ráfagas significativas.

Para la noche, se mantendrá el cielo despejado y las temperaturas descenderán paulatinamente. La visibilidad será excelente con cielos limpios, lo que será ideal para quienes disfruten de observar el cielo nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol aparecerá en el horizonte a las 08:25 y se ocultará a las 18:24. La fase lunar actual sugirió un interesante espectáculo nocturno que los aficionados podrán disfrutar.