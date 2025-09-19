Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Estado del clima

El clima en Santa Cruz

Para este viernes 19 de septiembre de 2025, Santa Cruz experimentará una jornada con condiciones climáticas variadas. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas rondarán los 3.4°C. La humedad será elevada, alcanzando valores de hasta el 95%, mientras que el viento soplará a una velocidad máxima de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. El viento aumentará su intensidad, alcanzando hasta 25 km/h, y continuaremos con una alta humedad que podría incrementar la sensación de frío. Se recomienda abrigarse adecuadamente.